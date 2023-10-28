Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1792 по 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1811 по 1812
Сын: Абрамов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
17.06.1816 ст.
Сын: Абрамов Исмаил Михайлович
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
05.10.1822 ст.
Сын: Абрамов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
С 1823 по 1824
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
С 1827 по 1828
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно