Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья

Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1792 по 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1792 по 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1811 по 1812

Сын: Абрамов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1816 ст.

Сын: Абрамов Исмаил Михайлович

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1822 ст.

Сын: Абрамов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1823 по 1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович

Рождение ребёнка
С 1827 по 1828

Сын: Абрамов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Михаил Федотович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close