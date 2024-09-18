Городилова Прасковья (Параскева) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти21.10.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Городилов Семен Арефьевич
Отец ребёнка: Городилов Арефий (Арефа) Васильевич
Смерть
21.10.1866 ст.
Русский Ятцаз, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика