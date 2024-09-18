Городилова Прасковья (Параскева) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова Прасковья (Параскева) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

21.10.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Арефий (Арефа) Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Городилов Семен Арефьевич

Отец ребёнка: Городилов Арефий (Арефа) Васильевич

Смерть
21.10.1866 ст.
Русский Ятцаз, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

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