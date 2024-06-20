Макаров Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Александр Дмитриевич

Мать: Макарова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шендакова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Варвара Игоревна

Мать ребёнка: Шендакова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Андрей Игоревич

Мать ребёнка: Шендакова Лидия

Рождение ребёнка
09.03.2004

Сын: Макаров Илья Игоревич

Мать ребёнка: Макарова Юлия

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