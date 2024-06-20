Макаров Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шендакова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Варвара Игоревна
Мать ребёнка: Шендакова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шендакова Лидия
Рождение ребёнка
09.03.2004
Мать ребёнка: Макарова Юлия