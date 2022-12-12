Гаделякамал Галиева
Место рождения
Дата рождения29.12.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1885
Отец: Гали (Галиулла) Габитов
Мать: Шамсикамар
Бракосочетание
01.12.1905
Муж: Шакиржан
25 сум | ее представлял старший брат Гисматулла ибн Изатулла свидетели Мухаммаддин ибн Камалиддин и Хамидулла Габит улы и Гали ибн Габид его представлял старший брат Гисматулла ибн Изатулла свидетели ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно