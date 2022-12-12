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Гаделякамал Галиева

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.12.1885

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1885

Отец: Гали (Галиулла) Габитов

Мать: Шамсикамар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.12.1905

Муж: Шакиржан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
25 сум | ее представлял старший брат Гисматулла ибн Изатулла свидетели Мухаммаддин ибн Камалиддин и Хамидулла Габит улы и Гали ибн Габид его представлял старший брат Гисматулла ибн Изатулла свидетели ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Утямишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Утямишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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