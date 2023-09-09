Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Васильевна

Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1842

Муж: Егор Никифорович

Место жительства
1842
Страшницы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
15.01.1842
Карачуницы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.