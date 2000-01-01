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Архипов Никифор Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

23.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Архипов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Хретина Никифорова

Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Архипов Семён Никифоров

Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Архипов Архип Никифоров

Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Архипов Константин Никифоров

Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Александра Григорьева

Смерть
23.04.1879
Бочиха
Причина смерти: водянка
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