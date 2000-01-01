Архипов Никифор Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти23.04.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Архипов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Хретина Никифорова
Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Архипов Константин Никифоров
Мать ребёнка: Архипова Александра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1879
Бочиха
Причина смерти: водянка