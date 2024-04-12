Вилявина Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявина Агриппина Григорьевна

Вилявина Агриппина Григорьевна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Вилявин Григорий

Мать: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.10.1819

Муж: Журавлев Александр

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Служащий казак Невеста: служащего казака Григория Вилявина дочь Агрипина Поручители: отставной казак Еким Журавлев и служащий казак Григорий Вилявин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close