Вилявина Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Вилявин Григорий
Бракосочетание
12.10.1819
Муж: Журавлев Александр
Жених: Служащий казак Невеста: служащего казака Григория Вилявина дочь Агрипина Поручители: отставной казак Еким Журавлев и служащий казак Григорий Вилявин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
Неизвестно