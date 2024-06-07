Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович) 04.07.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)

Место рождения

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область

Дата рождения

04.07.1828

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1828

Отец: Кирила Филатов (Феофилактов)

Мать: Дарья Гаврилова

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жена Ли?) Стефанида Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шныриков Игнатий Демьянов

Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857 или 1858

Сын: Шныриков Семен Демьянович

Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шныриков Иоанн Демьянов

Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Матрена Дометиева Наша?

Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
После 1874

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