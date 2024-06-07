Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)
Место рожденияд. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Дата рождения04.07.1828
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1828
Отец: Кирила Филатов (Феофилактов)
Мать: Дарья Гаврилова
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шныриков Игнатий Демьянов
Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857 или 1858
Сын: Шныриков Семен Демьянович
Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Матрена Дометиева Наша?
Мать ребёнка: Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
После 1874