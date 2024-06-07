Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 или 1834
Дата смерти21.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шныриков Игнатий Демьянов
Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857 или 1858
Сын: Шныриков Семен Демьянович
Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Матрена Дометиева Наша?
Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
21.08.1914