Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова 1826 или 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова

Ефросинья Хризонова\\Хризоновна\\Хрисанфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 или 1834

Дата смерти

21.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)

Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шныриков Игнатий Демьянов

Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857 или 1858

Сын: Шныриков Семен Демьянович

Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шныриков Иоанн Демьянов

Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Матрена Дометиева Наша?

Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) Кириллов (Кириллович)

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
21.08.1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.