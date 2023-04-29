Кучинская (Казак) Алла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинская (Казак) Алла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1980

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.11.2006

Муж: Кучинский Денис Сергеевич

Рождение ребёнка
09.02.2007

Дочь: Кучинская Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.05.2013

Дочь: Кучинская Дарья Денисовна

Отец ребёнка: не указан

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