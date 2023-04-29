Кучинская (Казак) Алла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1980
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.11.2006
Рождение ребёнка
09.02.2007
Дочь: Кучинская Екатерина Денисовна
Рождение ребёнка
06.05.2013
Дочь: Кучинская Дарья Денисовна