Гагаева (Бесчастная) София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаева (Бесчастная) София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1944

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1944 г.р.
1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1944

Отец: Василий

Мать: Бесчастная Дора Нестеровна

Рождение ребёнка
06.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаев Пётр Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Георгий Иванович

Россия
Рождение ребёнка
27.11.1983

Сын: Гагаев Александр Петрович

Отец ребёнка: Гагаев Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаев Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Георгий Иванович

Смерть
2004
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