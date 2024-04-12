Клепакова (Малаховская) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепакова (Малаховская) Варвара Андреевна

Клепакова (Малаховская) Варвара Андреевна

Место рождения

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Клепаков Пётр Афанасьевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1913 ст.

Дочь: Клепакова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Клепаков Пётр Афанасьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close