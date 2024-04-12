Клепакова (Малаховская) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1885 ст.
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1913 ст.
Дочь: Клепакова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Клепаков Пётр Афанасьевич
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно