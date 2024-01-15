Опарин (Чинаров) Пётр Петров (Приемыш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарин (Чинаров) Пётр Петров (Приемыш)

Опарин (Чинаров) Пётр Петров (Приемыш)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close