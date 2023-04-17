Вольнев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Вступление в партию
?.09.1942
Номер партбилета 4883293. Рекомендовал мою бабушку Соколову Лидию Александровну к вступлению в партию в апреле 1947 года, был знаком с бабушкой с ноября 1945 года
Работа или профессия
?.11.1945
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Мастер Заяцкого Лесопункта. Секретарь партийной организации. Работал как минимум до апреля 1947 года
Смерть
Неизвестно