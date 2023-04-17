Вольнев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольнев Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вступление в партию
?.09.1942
Номер партбилета 4883293. Рекомендовал мою бабушку Соколову Лидию Александровну к вступлению в партию в апреле 1947 года, был знаком с бабушкой с ноября 1945 года
Работа или профессия
?.11.1945
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Мастер Заяцкого Лесопункта. Секретарь партийной организации. Работал как минимум до апреля 1947 года
Смерть
Неизвестно
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