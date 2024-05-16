Дратцева Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1810 ст.
Дочь: Дратцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дратцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Дратцев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно