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Дратцева Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дратцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1810 ст.

Дочь: Дратцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дратцев Василий Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дратцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дратцев Василий Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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