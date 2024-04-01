Деревнина Устинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деревнина) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов
Рождение ребёнка
04.07.1832
Дочь: (Деревнина) Акилина Васильева
Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов
Рождение ребёнка
Около ?.01.1841
Дочь: (Деревнина) Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов
Смерть
Неизвестно