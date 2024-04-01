Деревнина Устинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина Устинья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Речкин Федор Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Григорьев

Мать: Речкина (Неустроева) Ирина Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деревнина) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Деревнин Никита Васильев

Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов

Рождение ребёнка
04.07.1832

Дочь: (Деревнина) Акилина Васильева

Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов

Рождение ребёнка
Около ?.01.1841

Дочь: (Деревнина) Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д. Зарослой Филатов

Смерть
Неизвестно

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