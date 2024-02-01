Кузяева Христина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти27.05.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1859
Отец ребёнка: Кузяев Мирон Сергеевич
Рождение ребёнка
30.09.1861 ст.
Отец ребёнка: Кузяев Мирон Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Кузяев Мирон Сергеевич
Смерть
27.05.1881 ст.
Каракульское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область