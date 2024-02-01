Кузяева Христина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяева Христина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

27.05.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1858

Муж: Кузяев Мирон Сергеевич

Березовский, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1859

Сын: Кузяев Иван Миронович

Отец ребёнка: Кузяев Мирон Сергеевич

Рождение ребёнка
30.09.1861 ст.

Сын: Кузяев Роман Миронович

Отец ребёнка: Кузяев Мирон Сергеевич

Березовский, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Кузяев Андрей Миронович

Отец ребёнка: Кузяев Мирон Сергеевич

Березовский, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
27.05.1881 ст.
Каракульское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
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