Басов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Басова (Малова) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
16.12.1935
Дочь: Сумина (Басова) Римма Александровна
Мать ребёнка: Басова (Малова) Лидия Петровна
Смерть
Неизвестно