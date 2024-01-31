Басов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Басова (Малова) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
16.12.1935

Дочь: Сумина (Басова) Римма Александровна

Мать ребёнка: Басова (Малова) Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно

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