Казаринов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1936
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936
Отец: не указан
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1963
Сын: Казаринов Аркадий Валерьевич
Мать ребёнка: Казаринова Галина
Рождение ребёнка
28.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казаринова Галина
Смерть
2016