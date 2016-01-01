Казаринов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1936

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1963

Сын: Казаринов Аркадий Валерьевич

Мать ребёнка: Казаринова Галина

Рождение ребёнка
28.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казаринова Галина

Смерть
2016
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