(Коновалова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коновалова) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Геннадий Семенович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ермолаев Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Ермолаев Геннадий Семенович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Ермолаев Петр Геннадьевич

Отец ребёнка: Ермолаев Геннадий Семенович

Смерть
2003

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