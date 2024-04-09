(Коновалова) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Ермолаев Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Ермолаев Геннадий Семенович
Рождение ребёнка
1967
Сын: Ермолаев Петр Геннадьевич
Отец ребёнка: Ермолаев Геннадий Семенович
Смерть
2003