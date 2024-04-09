Ермолаев Геннадий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Ермолаев Семен Львович
Мать: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Ермолаев Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: (Коновалова) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Ермолаев Петр Геннадьевич
Мать ребёнка: (Коновалова) Мария Никифоровна
Смерть
2016