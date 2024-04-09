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Ермолаев Геннадий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ермолаев Семен Львович

Мать: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коновалова) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ермолаев Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: (Коновалова) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Ермолаев Петр Геннадьевич

Мать ребёнка: (Коновалова) Мария Никифоровна

Смерть
2016

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