Назарова Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Агафья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1856 и 1881

Муж: Неизвестно

Место жительства
До ?.04.1881
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
26.04.1881 ст.

Муж: Назаров Еремей / Иеремий Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
жених - третьим браком, невеста, вдовая солдатка, - вторым браком поручители по жениху: села Рождествина солдат Иван Калачев и того же села крестьянин Василий Иванович, по невесте: деревни Борисово кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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