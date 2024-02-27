Назарова Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
Между 1856 и 1881
Муж: Неизвестно
Место жительства
До ?.04.1881
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
26.04.1881 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
жених - третьим браком, невеста, вдовая солдатка, - вторым браком поручители по жениху: села Рождествина солдат Иван Калачев и того же села крестьянин Василий Иванович, по невесте: деревни Борисово кр... Показать все
Смерть
Неизвестно