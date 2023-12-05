Lobdell Nicholas
Место рожденияNortham, Devon, England
Дата рождения1605
Дата смерти31.01.1688
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1605
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1619
Рождение ребёнка
1623
Дочь: (Lobdell) Ann
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Бракосочетание
1628
Рождение ребёнка
1630
Дочь: (Lobdell) Mary
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Бракосочетание
1631
Рождение ребёнка
21.08.1631
Дочь: (Lobdell) Elizabeth
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Рождение ребёнка
21.08.1632
Сын: Lobdell James
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Рождение ребёнка
23.12.1632
Сын: Lobdell Simon
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Рождение ребёнка
1633
Дочь: (Lobdell) Sarah
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Рождение ребёнка
08.03.1634
Дочь: (Lobdell) Anna Twin
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Рождение ребёнка
07.04.1639
Сын: Lobdell John
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Рождение ребёнка
07.04.1639
Сын: Lobdell Isaac
Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane
Смерть
31.01.1688