Lobdell Nicholas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lobdell Nicholas

Место рождения

Northam, Devon, England

Дата рождения

1605

Дата смерти

31.01.1688

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1604 г.р.

Дети

1623 г.р.
1630 г.р.
1631 г.р.
1632 г.р.
1632 г.р.
1633 г.р.

Добавил:

CR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1605

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hovey Elizabeth Jane

Бракосочетание
1619

Жена: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
1623

Дочь: (Lobdell) Ann

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Бракосочетание
1628

Жена: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
1630

Дочь: (Lobdell) Mary

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Бракосочетание
1631

Жена: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
21.08.1631

Дочь: (Lobdell) Elizabeth

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
21.08.1632

Сын: Lobdell James

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
23.12.1632

Сын: Lobdell Simon

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
1633

Дочь: (Lobdell) Sarah

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
08.03.1634

Дочь: (Lobdell) Anna Twin

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
07.04.1639

Сын: Lobdell John

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Рождение ребёнка
07.04.1639

Сын: Lobdell Isaac

Мать ребёнка: Hovey Elizabeth Jane

Смерть
31.01.1688

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