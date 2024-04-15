Волгина (Белеткова) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Волгин Павел Миронович
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно