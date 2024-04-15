Волгина (Белеткова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолгина (Белеткова) София Ивановна

Волгина (Белеткова) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Волгин Павел Миронович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Волгин Павел Миронович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close