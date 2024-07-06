Андрейченко (Короченко) Ефимия Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрейченко (Короченко) Ефимия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Короченко Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1925

Дочь: Задорожная (Андрейченко) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Андрейченко Иван Андреевич

Екатериновка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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