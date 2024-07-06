Андрейченко (Короченко) Ефимия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Короченко Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1925
Дочь: Задорожная (Андрейченко) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Андрейченко Иван Андреевич
Екатериновка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно