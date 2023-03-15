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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Рытова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Рытов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рытов Василий

Рождение ребёнка
04.04.1929

Дочь: Медведева (Рытова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Рытов Василий

Смерть
Неизвестно

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