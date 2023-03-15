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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Рытова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Рытов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рытов Василий
Рождение ребёнка
04.04.1929
Дочь: Медведева (Рытова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Рытов Василий
Смерть
Неизвестно