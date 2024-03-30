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Щербаков Африкан Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1914

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1914

Отец: Щербаков Герасим

Мать: Щербакова Фектиста

Смерть
10.11.1941
Призван в июне 1941 г. 103 отдельный саперный батальон, в звание рядовой. Погиб в бою 10 ноября 1941. Похоронен в дер. Рогово Подольского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
30.01.1942

Дочь: Чекушина Наталья Африкановна

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Аркадьевна

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