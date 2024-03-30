Щербаков Африкан Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1914
Дата смерти10.11.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
?.04.1914
Отец: Щербаков Герасим
Мать: Щербакова Фектиста
Смерть
10.11.1941
Призван в июне 1941 г. 103 отдельный саперный батальон, в звание рядовой. Погиб в бою 10 ноября 1941. Похоронен в дер. Рогово Подольского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
30.01.1942
Дочь: Чекушина Наталья Африкановна
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Аркадьевна