Быструхин Ермолай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1820
Сын: Быструхин Яков Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Быструхин Илья Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Быструхин Герасим Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Быструхин Афанасий Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно