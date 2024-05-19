Быструхин Ермолай Афанасьевич 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быструхин Ермолай Афанасьевич

Место рождения

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Быструхин Афанасий Данилович

Мать: Быструхина (Заозерная) Прасковья Лаврентьевна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Быструхин Яков Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Быструхин Илья Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Быструхин Герасим Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Быструхин Афанасий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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