Карпенко Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения30.01.1898 ст.
Дата смерти06.05.1899 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1898 ст.
Отец: Карпенко Федор Наумович
Мать: Карпенко Вера Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
06.05.1899 ст.
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96N-Z?i=65&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.05.1899 ст.
на кладбище д.Кровной