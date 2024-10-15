Карпенко Василий Федорович 30.01.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпенко Василий Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.01.1898 ст.

Дата смерти

06.05.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1898 ст.

Отец: Карпенко Федор Наумович

Мать: Карпенко Вера Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
06.05.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96N-Z?i=65&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.05.1899 ст.
на кладбище д.Кровной

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