Плесовских Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Акулина Михайловна

Плесовских Акулина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1908

Сын: Плесовских Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Плесовских Николай Васильевич

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close