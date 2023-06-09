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Супей Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1974

Отец: Супей Евгений Михайлович

Мать: Глушко Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супей Светлана Игоревна

Рождение ребёнка
18.04.1994

Дочь: Супей Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Супей Светлана Игоревна

Рождение ребёнка
05.01.1997

Дочь: Супей Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Супей Светлана Игоревна

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