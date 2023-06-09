Супей Светлана Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супей Светлана Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супей Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
18.04.1994

Дочь: Супей Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Супей Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.01.1997

Дочь: Супей Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Супей Сергей Евгеньевич

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