Рассказова Пека — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказова Пека

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассказов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Рассказов Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Рассказов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
1974

Дочь: (Рассказова) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Рассказов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Рассказов Стефан Юрьевич

Отец ребёнка: Рассказов Юрий Иванович

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