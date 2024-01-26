Рассказова Пека
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Отец ребёнка: Рассказов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
1974
Дочь: (Рассказова) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Рассказов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
1974
Отец ребёнка: Рассказов Юрий Иванович