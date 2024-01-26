Рассказов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рассказов Иван Тихонович
Мать: Рассказова Мария
Рождение ребёнка
1965
Мать ребёнка: Рассказова Пека
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Рассказова Пека
Рождение ребёнка
1974
Мать ребёнка: Рассказова Пека
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рассказова Пека