Рассказов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рассказов Иван Тихонович

Мать: Рассказова Мария

Рождение ребёнка
1965

Сын: Рассказов Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Рассказова Пека

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Рассказова Пека

Рождение ребёнка
1974

Сын: Рассказов Стефан Юрьевич

Мать ребёнка: Рассказова Пека

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова Пека

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