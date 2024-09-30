Добрынина Февронья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1852
Сын: Безгин Поликарп Харлампиевич
Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Безгин Евсей Харлампиевич
Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Безгин Матвей Харитонович
Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович
Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1864
Сын: Безгин Мефодий Харлампиевич
Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Безгина Февронья Харлампьева
Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Безгин Михаил Харлампиевич
Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович
Смерть
Неизвестно