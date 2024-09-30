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Добрынина Февронья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Муж: Безгин Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Безгин Поликарп Харлампиевич

Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Безгин Евсей Харлампиевич

Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Безгин Матвей Харитонович

Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Безгин Мефодий Харлампиевич

Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Безгина Февронья Харлампьева

Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Безгин Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Безгин Харлампий Петрович

Смерть
Неизвестно

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