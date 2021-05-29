Малухина Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1955
Дата смерти29.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955
Мать: Нина Семеновна
Рождение ребёнка
27.03.?
Сын: Пустовит Игорь Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
29.05.2021
Причина смерти: Рак | 28.05.2021 операция в онкоклинике г. С.-Петербург. Перевезли и похоронили 03.06.2021 в г. Липецке. Там проживают сестра и мама (за 90 лет, дезориентирована).