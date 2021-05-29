Малухина Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малухина Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1955

Дата смерти

29.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955

Отец: не указан

Мать: Нина Семеновна

Рождение ребёнка
27.03.?

Сын: Пустовит Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
29.05.2021
Причина смерти: Рак | 28.05.2021 операция в онкоклинике г. С.-Петербург. Перевезли и похоронили 03.06.2021 в г. Липецке. Там проживают сестра и мама (за 90 лет, дезориентирована).
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