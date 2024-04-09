Феврония Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти09.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Потылицына) Неонила Прокопиева
Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Потылицын Даниил Прокопиев
Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов
Рождение ребёнка
11.05.1821
Дочь: (Потылицын) Гликерия Прокопьева
Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов
Смерть
09.02.1834