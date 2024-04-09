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Феврония Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

09.02.1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Прокопий Константинов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Потылицына) Неонила Прокопиева

Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Потылицын Даниил Прокопиев

Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.05.1821

Дочь: (Потылицын) Гликерия Прокопьева

Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.02.1834
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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