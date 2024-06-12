Марья Приемная
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Егор / Георгий Савинович
Мать: Пелагея Алексеевна
Приемная незаконнорожденная
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 15 лет, приемная незаконнорожденная Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области"... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1792