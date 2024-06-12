Марья Приемная 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Приемная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Егор / Георгий Савинович

Мать: Пелагея Алексеевна

Приемная незаконнорожденная
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 15 лет, приемная незаконнорожденная Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области"... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1792

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