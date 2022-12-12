Дронова Пелагея Минина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Аленсандра Федоровна
Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов
Смерть
Неизвестно