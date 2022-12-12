Дронова Пелагея Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова Пелагея Минина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Дронов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Дронов Иван Федорович

Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Аленсандра Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Феодор Михайлов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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