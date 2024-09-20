Гаврилова Агрипина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова Агрипина Прохоровна

Гаврилова Агрипина Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1924

Муж: Гаврилов Егор Осипович

Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Гаврилов Василий Егорович

Отец ребёнка: Гаврилов Егор Осипович

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.09.1926

Сын: Гаврилов Мефодий Егорович

Отец ребёнка: Гаврилов Егор Осипович

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.