Гаврилова Агрипина Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
27.07.1925
Сын: Гаврилов Василий Егорович
Отец ребёнка: Гаврилов Егор Осипович
Рождение ребёнка
29.09.1926
Сын: Гаврилов Мефодий Егорович
Отец ребёнка: Гаврилов Егор Осипович
Смерть
Неизвестно