Гаврилов Егор Осипович
Место рожденияБелоруссия, Витебска губерния, Городокский уезд, Мишневичская волость
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
27.07.1925
Сын: Гаврилов Василий Егорович
Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Прохоровна
Рождение ребёнка
29.09.1926
Сын: Гаврилов Мефодий Егорович
Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Прохоровна
Рождение ребёнка
19.11.1927
Дочь: Гаврилова Надежда Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1929
Сын: Гаврилов Силивестр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно