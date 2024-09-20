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Гаврилов Егор Осипович

Место рождения

Белоруссия, Витебска губерния, Городокский уезд, Мишневичская волость

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гаврилов Иосиф (Осип) Гаврилович

Мать: Гаврилова (Романова) Христинья Романовна

Бракосочетание
1924

Жена: Гаврилова Агрипина Прохоровна

Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Гаврилов Василий Егорович

Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Прохоровна

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.09.1926

Сын: Гаврилов Мефодий Егорович

Мать ребёнка: Гаврилова Агрипина Прохоровна

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.11.1927

Дочь: Гаврилова Надежда Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.07.1929

Сын: Гаврилов Силивестр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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