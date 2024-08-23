Волкова (Ибряимова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ибряимова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1896

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Муж

Вычислено 1897 г.р.

Дети

1916 г.р.
1925 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1896

Отец: Ибряимов Михаил Павлович (Петрович)

Мать: Ибряимова (Сорокина) Анастасия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.12.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1915

Муж: Волков Кузьма Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Волков Евгений Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1925

Сын: Волков Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Волков Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Волкова) Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович

Смерть
После 01.07.1951

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