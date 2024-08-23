Волкова (Ибряимова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1896
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1896
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.12.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1915
Рождение ребёнка
25.12.1916
Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1925
Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Волкова) Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Волков Кузьма Иванович
Смерть
После 01.07.1951