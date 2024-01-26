Головачев Михаил ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачев Михаил ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Головачева) Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачев Исидор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачев Денис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1897

Сын: Головачев Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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