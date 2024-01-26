Головачев Михаил ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Головачева) Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головачев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головачев Исидор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головачев Денис Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головачев Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1897
Сын: Головачев Петр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно