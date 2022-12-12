Бобков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бобков Антон
Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна
Рождение ребёнка
28.02.1903
Сын: Бобков Иван
Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бобков Викентий
Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бобкова Николай
Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна
Скопино, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно