Бобков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
1903 г.р.
1907 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бобков Антон

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
28.02.1903

Сын: Бобков Иван

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бобков Викентий

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бобкова Николай

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Скопино, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Анна Адамовна

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