Некрасов Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1897 ст.
Дата смерти01.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
17.03.1897 ст.
1 стр #30 17 марта 1897 года Алексей Московской губернии, Коломенского уезда, Бояркинской волости, деревни Туменской Григория Алексева Некрасова, законной жены его Марии Ивановны, оба православного... Показать все
Смерть
01.04.1917
ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №199, стр. 200 Метрические книги, МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ ИЛЬИНСКАЯ