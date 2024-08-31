Некрасов Алексей Григорьевич 17.03.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Алексей Григорьевич

Место рождения

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

17.03.1897 ст.

Дата смерти

01.04.1917

Пол

Мужской

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Рождение
17.03.1897 ст.

Отец: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич

Мать: Некрасова Мария Ивановна

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
1 стр #30 17 марта 1897 года Алексей Московской губернии, Коломенского уезда, Бояркинской волости, деревни Туменской Григория Алексева Некрасова, законной жены его Марии Ивановны, оба православного... Показать все
Смерть
01.04.1917
ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №199, стр. 200 Метрические книги, МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ ИЛЬИНСКАЯ

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