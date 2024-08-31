Некрасова Мария Ивановна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

09.04.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1897 ст.

Сын: Некрасов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
1 стр #30 17 марта 1897 года Алексей Московской губернии, Коломенского уезда, Бояркинской волости, деревни Туменской Григория Алексева Некрасова, законной жены его Марии Ивановны, оба православного... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1899 ст.

Дочь: Некрасова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Черкизово село, Св. Ильи Пророка церковь. 64.4.7 Александра Стр 36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/20… 1 стр: Московской Губернии, Коломенского уезда, Бояркинской волости деревни Туменс... Показать все
Смерть
09.04.1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3070, стр. 147
Рождение ребёнка
1988 ст.

Дочь: Некрасова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич

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