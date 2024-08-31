Некрасова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти09.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1897 ст.
Сын: Некрасов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич
1 стр #30 17 марта 1897 года Алексей Московской губернии, Коломенского уезда, Бояркинской волости, деревни Туменской Григория Алексева Некрасова, законной жены его Марии Ивановны, оба православного... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1899 ст.
Дочь: Некрасова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич
Черкизово село, Св. Ильи Пророка церковь. 64.4.7 Александра Стр 36 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/20… 1 стр: Московской Губернии, Коломенского уезда, Бояркинской волости деревни Туменс... Показать все
Смерть
09.04.1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3070, стр. 147
Рождение ребёнка
1988 ст.
Дочь: Некрасова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов (Алексеев) Григорий Алексеевич