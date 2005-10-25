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Маханёк Максим Андреевич
Маханёк Максим Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.2005
Пол
Мужской
Отец
Маханёк Андрей Леонидович
1961 г.р.
Мать
Маханёк (Митрофанова) Ирина Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2005
Отец:
Маханёк Андрей Леонидович
Мать:
Маханёк Ирина Владимировна
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