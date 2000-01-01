(Мамаев) Начия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Бакир
Мать: Цара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динара
Отец ребёнка: Тимканов Начип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файруза
Отец ребёнка: Тимканов Начип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минсылу
Отец ребёнка: Тимканов Начип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асма
Отец ребёнка: Тимканов Начип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Отец ребёнка: Тимканов Начип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ачиля
Отец ребёнка: Тимканов Начип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накип
Отец ребёнка: Тимканов Начип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хазиза
Отец ребёнка: Тимканов Начип