Кожанов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожанов Анатолий Николаевич

Место рождения

Высокуша, Яковлевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожанов Николай Иванович

Мать: не указана

Высокуша, Яковлевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
14.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мать

Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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