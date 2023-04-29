Исанькова Ульяна (Иулиания) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исанькова Ульяна (Иулиания) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.06.1913

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Исаньков Иван Семенович

Мать: не указана

Смерть
01.06.1913
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