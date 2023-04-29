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Исанькова Ульяна (Иулиания) Ивановна
Исанькова Ульяна (Иулиания) Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
01.06.1913
Пол
Женский
Отец
Исаньков Иван Семенович
1867 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Исаньков Иван Семенович
Мать: не указана
Смерть
01.06.1913
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